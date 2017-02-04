Der Spiegel вызвал фурор обложкой с изображением Трампа

На иллюстрации изображен президент США с головой статуи Свободы в одной руке и окровавленным ножом - в другой

Немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал споры в Германии и за рубежом из-за обложки своего субботнего выпуска с изображением президента США Дональда Трампа с отрезанной головой статуи Свободы. Об этом сообщает Reuters.

Изображение подписано: "Америка прежде всего".

Художника, оформившего обложку, зовут Эдель Родригес, он кубинец, который приехал в Соединенные Штаты в 1980 году в качестве политического беженца.

Александр Граф Ламбсдорфф, член Свободной демократической партии и вице-президент Европейского парламента, охарактеризовав обложку как "безвкусную".

28 января Трамп подписал указ, которым запретил въезд в США гражданам из семи мусульманских стран.

Указ вызвал волну критики во всем мире. Его называют дискриминационным, а иногда и расистским. Документ раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики.

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