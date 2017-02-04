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Трамп пообещал восстановить запрет на въезд в США жителям 7 стран

04.02.2017 18:30
Президент США назвал смешным решение федерального суда о приостановлении указа о запрете въезда в США жителей семи стран и пообещал его отменить
Трамп пообещал восстановить запрет на въезд в США жителям 7 стран
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп пообещал в Twitter восстановить запрет на въезд в США жителям семи исламских стран.

"Мнение этого так называемого судьи, который по существу отнял у нашей страны правоохранительные функции, смешно и будет отменено", - написал Трамп.

Президент США также добавил, что некоторые страны Ближнего Востока, по его информации, согласны с запретом на въезд в США граждан Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Судана, Ливии и Сомали.

3 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в штаты граждан семи мусульманских стран. Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой.

Позже Американская Таможенно-пограничная служба сообщила американским авиакомпаниям, что они могут снова пускать на рейсы граждан стран, которым временно был запрещен въезд в США согласно указу Трампа.



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ЛIГАБiзнесIнформ
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