Меркель-Порошенко: Не позволю сделки за спиной Киева - СМИ
04.02.2017 19:59
СМИ сообщают, что в ходе переговоров Порошенко с Меркель в Берлине, канцлер заверила президента, что не допустит сделок по судьбе Украины
Ангела Меркель и Петр Порошенко (фото - ЕРА)
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических сделок по судьбе Украины, игнорирующих позицию Киева. Об этом пишет в своей статье "Не ждать Годо!" для ZN.UA журналист Сергей Рахманин, ссылаясь на собственные источники.
"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по сведениям наших источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических сделок за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера по-прежнему высока, и наличие подобного союзника для Украины - важное обстоятельство", - подчеркнул он.
По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины.
30 января Петр Порошенко провел переговоры с Ангелой Меркель в Берлине. Канцлер Германии заявила в ходе пресс-конференции, что в зоне боевых действий на востоке Украины фактически не соблюдается режим прекращения огня.
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