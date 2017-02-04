Меркель-Порошенко: Не позволю сделки за спиной Киева - СМИ

СМИ сообщают, что в ходе переговоров Порошенко с Меркель в Берлине, канцлер заверила президента, что не допустит сделок по судьбе Украины





"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по сведениям наших источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических сделок за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера по-прежнему высока, и наличие подобного союзника для Украины - важное обстоятельство", - подчеркнул он.





По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины.





30 января Петр Порошенко провел переговоры с Ангелой Меркель в Берлине. Канцлер Германии заявила в ходе пресс-конференции, что в зоне боевых действий на востоке Украины фактически не соблюдается режим прекращения огня.





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