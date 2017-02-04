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Правительство Румынии планирует отменить вызвавший протесты указ

04.02.2017 21:10
Румынское правительство решило отменить указ о декриминализации должностных преступлений с суммой ниже 44 тыс евро, вызвавший массовые протесты
Правительство Румынии планирует отменить вызвавший протесты указ
Премьер Румынии Сорин Гриндяну (фото - ЕРА)
Румынское правительство намерено в воскресенье отменить спорный указ о декриминализации коррупционных преступлений, который вызвал массовые протесты в стране. Об этом заявил премьер-министр Сорин Гриндяну, сообщает ВВС.

"Я не хочу делить Румынию. Она не может быть разделена на две части", - сказал румынский премьер в телеобращении.

Указ, который позволял декриминализацию должностных преступлений с суммой меньше 44 тысяч евро, должен был вступить в силу в полночь 10 февраля. Непосредственным бенефициаром указа мог стать глава правящей партии социал-демократов Ливиу Драгня, которого обвиняют в мошенничестве на 24 тысячи евро.

В субботу участники антиправительственных демонстраций прошли через Бухарест и образовали живую цепь вокруг Дворца Парламента.

29 января в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.

1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($47800). В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения.

В ответ на действия правительства около 300 тысяч граждан вышли на протест уже по всей Румынии.

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