Правительство Румынии планирует отменить вызвавший протесты указ

Румынское правительство решило отменить указ о декриминализации должностных преступлений с суммой ниже 44 тыс евро, вызвавший массовые протесты

Румынское правительство намерено в воскресенье отменить спорный указ о декриминализации коррупционных преступлений, который вызвал массовые протесты в стране. Об этом заявил премьер-министр Сорин Гриндяну, сообщает ВВС





"Я не хочу делить Румынию. Она не может быть разделена на две части", - сказал румынский премьер в телеобращении.





Указ, который позволял декриминализацию должностных преступлений с суммой меньше 44 тысяч евро, должен был вступить в силу в полночь 10 февраля. Непосредственным бенефициаром указа мог стать глава правящей партии социал-демократов Ливиу Драгня, которого обвиняют в мошенничестве на 24 тысячи евро.





В субботу участники антиправительственных демонстраций прошли через Бухарест и образовали живую цепь вокруг Дворца Парламента.





29 января в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.

1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($47800). В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения. В ответ на действия правительства около 300 тысяч граждан вышли на протест уже по всей Румынии. Читайте также: В Румынии министр подал в отставку из-за масштабных протестов

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