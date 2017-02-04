Ле Пен пообещала французам референдум о ЕС и много мест в тюрьмах

Лидер Национального фронта Франции обнародовала программу, в которой пообещала референдум о членстве в ЕС, выход из еврозоны и 40 тысяч мест в тюрьмах





В ходе голосования по членству Франции в ЕС, надеется глава Нацфронта, французы должны "вернуть себе четыре суверенитета" - валютный, законодательный, территориальный и экономический. Отказ от единой европейской валюты евро в программе назван "восстановлением национальной валюты".





В программе кандидата содержатся традиционные требования Нацфронта - восстановление национальных границ, выход из Шенгенской зоны, сокращение иммиграции с 200 тыс до 10 тыс человек в год, лишение нелегальных мигрантов возможности узаконить свое пребывание во Франции.





Ле Пен отказалась от требования восстановить смертную казнь. Для наказания особо тяжких преступлений она предлагает применять "реальное пожизненное заключение".





В своей экономической программе Марин Ле Пен предлагает вернуть пенсионный возраст 60 лет, а трудовой стаж, необходимый для получения полной пенсии, ограничить 40 годами. Политик намерена отменить либеральную реформу Трудового кодекса, которую провел президент Франсуа Олланд . Не обошлось в программе главы Нацфронта и без "подарков" самым малообеспеченным избирателям: людям с доходом до 1500 евро в месяц Ле Пен обещает специальную "премию покупательной способности" в сумме 200 евро. Финансировать эту доплату кандидат предлагает за счет нового 3-процентного налога на импорт.





Лидер крайне правых намерена увеличить оборонный бюджет страны до 3% ВВП, но при этом выступает за то, чтобы Франция покинула военное командование НАТО, куда Францию вернул экс-президент Николя Саркози





Марин Ле Пен предлагает также отказаться от мажоритарной системы выборов депутатов французского парламента перейти к пропорциональной и сократить численность Национального собрания (с 577 до 300 человек) и Сенат (с 348 до 200 избранников).





Результаты опроса института BVA, опубликованные в эту субботу, показывают, что Марин Ле Пен может рассчитывать на 25% голосов в первом туре выборов 23 апреля. Второе место - у независимого кандидата, экс-министра экономики Эмманюэля Макрона (21-22%). Кандидат правых, бывший премьер Франсуа Фийон рискует не пройти во второй тур с результатом 18% голосов. Фийон сейчас оказался в центре скандала, связанного с работой его супруги Пенелопы помощником депутата (политик попал под подозрение в растрате государственных средств).





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Лидер прокремлевского Национального фронта Франции Марин Ле Пен представила предвыборную программу, в которой пообещала провести референдум о членстве Франции в ЕС, вывод страны из еврозоны и создание 40 тысяч "посадочных мест" в тюрьмах. Об этом сообщает RFI

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