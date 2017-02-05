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Авиация Иордании нанесла удары по террористам ИГ в Сирии

05.02.2017 00:20
Военные самолеты Иордании уничтожили на юге Сирии ряд террористов ИГ, их транспортные средства и склад, используемый для создания автобомб
Авиация Иордании нанесла удары по террористам ИГ в Сирии
Фото: ЕРА
Иорданские ВВС разбомбили различные цели террористической группировки Исламское государство на юге Сирии, в результате чего уничтожены ряд террористов и их транспортные средства. Об этом сообщает иорданское информагентство Petra News.

В ходе авиаударов использовались дроны и оборудование точного наведения. Истребители ВВС уничтожили склад оружия, склад, используемый для создания автобомб и бараки, используемые террористической группировкой.

Ранее СМИ сообщили, что США впервые предоставили бронетехнику курдам, штурмующим район столицы террористов Исламского государства - город Ракка в Сирии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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