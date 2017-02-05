Авиация Иордании нанесла удары по террористам ИГ в Сирии

Военные самолеты Иордании уничтожили на юге Сирии ряд террористов ИГ, их транспортные средства и склад, используемый для создания автобомб

Фото: ЕРА

Иорданские ВВС разбомбили различные цели террористической группировки Исламское государство на юге Сирии, в результате чего уничтожены ряд террористов и их транспортные средства. Об этом сообщает иорданское информагентство Petra News

В ходе авиаударов использовались дроны и оборудование точного наведения. Истребители ВВС уничтожили склад оружия, склад, используемый для создания автобомб и бараки, используемые террористической группировкой.

Ранее СМИ сообщили, что США впервые предоставили бронетехнику курдам, штурмующим район столицы террористов Исламского государства - город Ракка в Сирии.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать