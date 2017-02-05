СМИ: Трамп отказался от идеи восстанавливать секретные тюрьмы ЦРУ
Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от восстановления секретных тюрем Центрального разведывательного управления после критики в обеих палатах Конгресса. Об этом пишет The New York Times.
Команда новоизбранного президента исключила из законопроекта об использовании тюрьмы Гуантанамо пункт о восстановлении практики секретных тюрем ЦРУ, в которых бы содержались подозреваемые в терроризме.
Предложение вернуться к секретным тюрьмам вызвало критику членов Конгресса и правозащитников. Сразу после этого белый дом заявил о непричастности администрации Трампа к законопроекту.
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