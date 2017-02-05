Сегодня в Турции задержали не менее 400 подозреваемых членов ИГ

Сегодня полиция Турции провела масштабные антитеррористические рейды в провинциях Анкара, Стамбул, Адыяман, Конья, Маниса, Самсун и Газиантеп

Турецкая полиция в воскресенье, 5 февраля, задержала по меньшей мере 400 подозреваемых членов террористической организации Исламское государство во время антитеррористических рейдов. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Антитеррористические рейды были проведены в провинциях Анкара, Стамбул, Адыяман, Конья, Маниса, Самсун и Газиантеп.

В провинции Шанлыурфа, вблизи сирийской границы, были задержаны 150 человек. Среди задержанных много иностранцев.

Кроме того, в рамках операций в провинции Конья задержаны 30 подозреваемых, в провинции Адыяман - 10. Еще 18 подозреваемых задержали в Стамбуле, 47 - в провинции Газиантеп, 46 - в Бурсе.

По данным турецкого Минюста, под арестом в стране находятся 780 (в том числе 350 иностранцев) подозреваемых в членстве в ИГ.

5 февраля 2017 года полиция Турции провела в Анкаре спецоперацию, в ходе которой задержала 60 подозреваемых в связях с террористической организацией ИГ.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.