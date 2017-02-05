В Пакистане и Афганистане десятки погибших из-за схода лавин
В Афганистане в 19 провинциях погибли более 40 человек из-за схода снежных лавин. На севере Пакистана из-за лавин погибли 13 человек. Об этом сообщают местные власти, передает Би-би-си.
Автострады на большей части Афганистана заблокированы, международный аэропорт Кабула закрыт из-за обледенения взлетной полосы.
Снегопады продолжаются.
В Пакистане лавина обрушилась на город Читрал. Под снегом были погребены пять домов. Погибли несколько семей.
Власти опасаются, что под снегом еще остаются люди.
26 января в итальянском городе Фариндола закончилась спасательная операция в отеле, погребенном под лавиной. Из-под завалов отеля извлекли последние тела погибших.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
04.02.17
12:18
-
04.02.17
13:40
-
04.02.17
12:55
-
04.02.17
12:42
-
04.02.17
08:40