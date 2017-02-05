В Пакистане и Афганистане десятки погибших из-за схода лавин

Из-за обрушившихся снегопадов большинство автострад в Афганистане заблокированы, закрыт аэропорт Кабула. В Пакистане под снегом погребены пять домов

В Афганистане в 19 провинциях погибли более 40 человек из-за схода снежных лавин. На севере Пакистана из-за лавин погибли 13 человек. Об этом сообщают местные власти, передает Би-би-си.

Автострады на большей части Афганистана заблокированы, международный аэропорт Кабула закрыт из-за обледенения взлетной полосы.

Снегопады продолжаются.

В Пакистане лавина обрушилась на город Читрал. Под снегом были погребены пять домов. Погибли несколько семей.

Власти опасаются, что под снегом еще остаются люди.

26 января в итальянском городе Фариндола закончилась спасательная операция в отеле, погребенном под лавиной. Из-под завалов отеля извлекли последние тела погибших.

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