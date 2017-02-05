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Социалисты Франции официально выдвинули кандидата в президенты

05.02.2017 21:17
Победителя праймериз Бенуа Амона официально выдвинули в кандидаты на президентских выборах от Социалистической партии
Социалисты Франции официально выдвинули кандидата в президенты
Бенуа Амон (фото - ЕРА)

Бенуа Амона официально выдвинули кандидатом от Социалистической партии на пост президента Франции. Об этом сообщает RFI.

Неделю назад этот политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймериз левых, набрав 58,69% голосов во втором туре. Его соперник, бывший премьер Манюэль Вальс на церемонии не присутствовал.

В парижский зал Maison de la Mutualitе Амона в воскресенье пришли поддержать около двух тысяч человек.

Как сообщается, среди них были мэр Парижа Анн Идальго, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира, а также некоторые члены кабинета министров.

4 февраля лидер прокремлевского Национального фронта Франции Марин Ле Пен представила предвыборную программу, в которой пообещала провести референдум о членстве Франции в ЕС, вывод страны из еврозоны и создание 40 тысяч "посадочных мест" в тюрьмах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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