Социалисты Франции официально выдвинули кандидата в президенты

Победителя праймериз Бенуа Амона официально выдвинули в кандидаты на президентских выборах от Социалистической партии

Бенуа Амона официально выдвинули кандидатом от Социалистической партии на пост президента Франции. Об этом сообщает RFI.

Неделю назад этот политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймериз левых, набрав 58,69% голосов во втором туре. Его соперник, бывший премьер Манюэль Вальс на церемонии не присутствовал.

В парижский зал Maison de la Mutualitе Амона в воскресенье пришли поддержать около двух тысяч человек.

Как сообщается, среди них были мэр Парижа Анн Идальго, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира, а также некоторые члены кабинета министров.

4 февраля лидер прокремлевского Национального фронта Франции Марин Ле Пен представила предвыборную программу, в которой пообещала провести референдум о членстве Франции в ЕС, вывод страны из еврозоны и создание 40 тысяч "посадочных мест" в тюрьмах.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.