Социалисты Франции официально выдвинули кандидата в президенты
Бенуа Амона официально выдвинули кандидатом от Социалистической партии на пост президента Франции. Об этом сообщает RFI.
Неделю назад этот политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймериз левых, набрав 58,69% голосов во втором туре. Его соперник, бывший премьер Манюэль Вальс на церемонии не присутствовал.
В парижский зал Maison de la Mutualitе Амона в воскресенье пришли поддержать около двух тысяч человек.
Как сообщается, среди них были мэр Парижа Анн Идальго, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира, а также некоторые члены кабинета министров.
4 февраля лидер прокремлевского Национального фронта Франции Марин Ле Пен представила предвыборную программу, в которой пообещала провести референдум о членстве Франции в ЕС, вывод страны из еврозоны и создание 40 тысяч "посадочных мест" в тюрьмах.
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