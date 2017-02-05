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Социал-демократы ФРГ хотят отправлять беженцев в Марокко и Тунис

05.02.2017 22:44
По мнению главы Социал-демократической партии Германии, спасенных в Средиземном море беженцев необходимо возвращать в Северную Африку
Социал-демократы ФРГ хотят отправлять беженцев в Марокко и Тунис
Фото: ЕРА

Глава фракции Социал-демократической партии Германии Томас Опперман заявил, что для Европейского Союза "настало время вернуть себе контроль над миграционными процессами". По его мнению, относительно стабильные страны Северной Африки, например Марокко и Тунис, должны стать не транзитными для беженцев, а принимающими, подобно Турции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Чтобы эффективно побороть группировки контрабандистов, нам нужно забрать у них основу их деятельности таким образом, что спасенные в Средиземном море беженцы будут возвращены в Северную Африку и сначала их там будут обеспечивать и присматривать", - заявил Опперман.

Также он добавил, что необходимо создать легальные пути в Европу для беженцев. 

31 декабря сообщалось, что количество преступников или подозреваемых среди мигрантов в Германии резко упало в третьем квартале 2016 года. По сравнению с первым кварталом того же года число преступлений, которые совершали или в которых подозревались беженцы, сократилось почти на четверть.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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