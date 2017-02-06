В Афганистане из-за снегопадов погибли более ста человек

После трех дней снегопада в центральных и северо-восточных регионах начался сход лавин

Более ста человек погибли в результате нескольких снежных лавин в Афганистане. Об этом сообщает AFP.



Погибли 50 жителей одного села в провинции Нуристан. Лавины также полностью накрыли два села в провинции Баргматал.



Власти заявляют, что количество жертв может увеличитmся.



Лавины начались после того, как три дня шел сильный снег, который разрушил дома и заблокировал дороги в центральных и северо-восточных регионах страны.



Несколько десятков человек остаются под завалами снега.

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