В Афганистане из-за снегопадов погибли более ста человек
06.02.2017 01:59
После трех дней снегопада в центральных и северо-восточных регионах начался сход лавин
Фото: EPA
Более ста человек погибли в результате нескольких снежных лавин в Афганистане. Об этом сообщает AFP.
Погибли 50 жителей одного села в провинции Нуристан. Лавины также полностью накрыли два села в провинции Баргматал.
Власти заявляют, что количество жертв может увеличитmся.
Лавины начались после того, как три дня шел сильный снег, который разрушил дома и заблокировал дороги в центральных и северо-восточных регионах страны.
Несколько десятков человек остаются под завалами снега.
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