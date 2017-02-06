USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Афганистане из-за снегопадов погибли более ста человек

06.02.2017 01:59
После трех дней снегопада в центральных и северо-восточных регионах начался сход лавин
В Афганистане из-за снегопадов погибли более ста человек
Фото: EPA

Более ста человек погибли в результате нескольких снежных лавин в Афганистане. Об этом сообщает AFP.

Погибли 50 жителей одного села в провинции Нуристан. Лавины также полностью накрыли два села в провинции Баргматал.

Власти заявляют, что количество жертв может увеличитmся. 

Лавины начались после того, как три дня шел сильный снег, который разрушил дома и заблокировал дороги в центральных и северо-восточных регионах страны. 

Несколько десятков человек остаются под завалами снега.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 