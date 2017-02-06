Белый дом интересовался "вторжением" Польши в Беларусь - AP

Агентство отмечает, что Белый дом интересовался вторжением союзника НАТО в Беларусь, доказательств которого нет

Советники по национальной безопасности Трампа запрашивали у спецслужб информацию о польском вторжении в Беларусь. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников США.



"Запрос, который вызывает удивление из-за того, что нет никаких доказательств, что такие действия были. Польша среди стран Восточной Европы, которые обеспокоены дружественным тоном Трампа по отношению к России", - отмечает агентство.



Бывший офицер контрразведки Агенства национальной безопасности Джон Шиндлер прокомментировал в Twitter : "Белый дом запрашивает у разведки информацию о вторжении Польши - союзника НАТО - в Беларусь, которое существует только в больном воображении Кремля".

Агентство подчеркивает, что Трамп, который был бизнесменом перед вступлением в должность президента, теперь показывает особый интерес к торговле и экономике США.



"Но его направление по многим другим вопросам внешней политики остается туманным", - отмечает AP.

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