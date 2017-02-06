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В Гондурасе столкнулись грузовик и автобус: 16 погибших

06.02.2017 04:56
Водитель грузовика сразу скрылся с места происшествия и власти выясняют, не превысил ли он скорость
В Гондурасе столкнулись грузовик и автобус: 16 погибших
Фото: скриншот

В Гондурасе грузовик врезался в автобус. Об этом сообщает AP.

По информации властей, погибли 16 человек, еще 34 пострадали. Авария произошла на подъездах к столице.

Как сообщила полиция, водитель грузовика после аварии скрылся с места происшествия. 

Устанавливается, не превышал ли он скорость. Грузовик был загружен фруктами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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