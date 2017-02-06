В Гондурасе столкнулись грузовик и автобус: 16 погибших

Водитель грузовика сразу скрылся с места происшествия и власти выясняют, не превысил ли он скорость

В Гондурасе грузовик врезался в автобус. Об этом сообщает AP.



По информации властей, погибли 16 человек, еще 34 пострадали. Авария произошла на подъездах к столице.



Как сообщила полиция, водитель грузовика после аварии скрылся с места происшествия.



Устанавливается, не превышал ли он скорость. Грузовик был загружен фруктами.

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