В Гондурасе столкнулись грузовик и автобус: 16 погибших
06.02.2017 04:56
Водитель грузовика сразу скрылся с места происшествия и власти выясняют, не превысил ли он скорость
Фото: скриншот
В Гондурасе грузовик врезался в автобус. Об этом сообщает AP.
По информации властей, погибли 16 человек, еще 34 пострадали. Авария произошла на подъездах к столице.
Как сообщила полиция, водитель грузовика после аварии скрылся с места происшествия.
Устанавливается, не превышал ли он скорость. Грузовик был загружен фруктами.
Читайте также: На Мадагаскаре грузовик с новобрачными упал в реку: десятки жертв
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
04.02.17
12:18
-
04.02.17
13:40
-
04.02.17
12:55
-
04.02.17
12:42
-
04.02.17
08:40
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров