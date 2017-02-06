Меркель одобрили кандидатом на пост канцлера от ХДС и ХСС - СМИ
Третья по величине партия Германии Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) объявила о поддержке главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Ангелы Меркель в качестве кандидата в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
По данным СМИ, официально о выдвижении Меркель объявят сегодня по итогам совместного съезда двух партий в Мюнхене.
После завершения двухдневного съезда Меркель и лидер ХСС Хорст Зеехофер планируют представят общую стратегию ХДС и ХСС для предвыборной кампании в Бундестаг.
ХДС и ХСС являются союзниками по коалиции в немецком парламенте в нынешнем созыве, но в последнее время представители ХСС резко критиковали политику Меркель, в частности, относительно беженцев.
29 января 2017 года сообщалось, что правление социал-демократической партии Германии единогласно выдвинулокандидатом на пост федерального канцлера бывшего главу Европейского парламента Мартина Шульца.
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