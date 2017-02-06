Журналист в интервью с Трампом назвал Путина убийцей: РФ негодует

В интервью Fox News президент США заявил, что уважает российского коллегу, на что журналист Билл О'Рейли отреагировал фразой: "Но Путин - убийца"

Журналист американского телеканала Fox News Билл О'Рейли подвергся критике со стороны Кремля после того, как в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей.



В интервью Трамп заявил, что уважает Путина, но это не означает, что он собирается ладить с президентом РФ.



"Он лидер своей страны. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем наоборот. И если Россия помогает нам в борьбе против ИГ и исламского терроризма во всем мире - это хорошо", - сказал президент США и добавил, что "понятия не имеет", сможет ли поладить с Путиным.



На эти слова главы государства О'Рейли отреагировал фразой: "Но Путин - убийца", - на что Трамп ответил: "Убийц много. У нас много убийц. Вы что думаете? Наша страна такая невинная?".



В Кремле слова журналиста о российском лидере посчитали оскорбительными.



"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российский пропагандистский ресурс РИА Новости.



Ответ же Трампа Кремль комментировать не стал.

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