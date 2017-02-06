Опрос: во втором туре выборов во Франции Макрон победит Ле Пен

Согласно результатам опроса, если бы второй тур президентских выборов проводился сейчас, то Макрон получил бы голоса 65% избирателей, Ле Пен - 35%

Независимый кандидат Эммануэль Макрон, выступающий за сохранение ЕС и за свободу торговли, лидирует в опросе общественного мнения, которые проводятся накануне выборов президента Франции. Однако в первом туре он уступит Марин Ле Пен, свидетельствуют данные социологов. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно результатам опроса, проведенного агентством Opinionway, если бы второй тур президентских выборов во Франции проводился сейчас, то Макрон получил бы голоса 65% избирателей. Его соперницу - лидера крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен - во втором туре поддержали бы 35% респондентов.

В первом туре, согласно опросу, победила бы Ле Пен с 26%, а Макрон набрал бы 23% голосов. Таким образом, именно они выходят во второй тур.

Еще 20% избирателей отдали бы свои голоса кандидату от партии Республиканцы Франсуа Фийону, который еще недавно считался фаворитом президентской гонки, но резко сдал позиции после того, как против него началось предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств.После этого скандала неожиданно вырвался в лидеры избирательной гонки Эммануэль Макрон.

Фийона обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала.

Эммануэль Макрон в первой программной речи в минувшее воскресенье пообещал объединить нацию на основе прагматических центристских ценностей, повысить расходы на оборону и безопасность и еще больше укрепить особые отношения с Германией.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине принято решение не запрещать въезд кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен из-за ее высказываний на тему Крыма.

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