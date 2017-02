Ученые решили рассказать о своей работе с помощью флешмоба: фото

С помощью флешмоба #Actuallivingscientist ученые хотят показать, что их жизнь - это не только кабинетная работа

Ученые со всех уголков мира публикуют в Twitter фотографии с работы, чтобы рассказать о своей профессии. Ученые пишут свое имя, добавляют фотографии на своем рабочем месте, описывают свою профессию и отмечают твиты хештегом #actuallivingscientist.

Как оказалось, ученые - это не кабинетные работники. Им часто приходится ездить в экспедиции, работать в полях. Например, нырять с аквалангом, изучая жизнь океана, забираться в отдаленные участки планеты, исследуя формирование ландшафта, проводят археологические раскопки для изучения прошлого, уходят в дикие джунгли, наблюдая за животным миром.

I study how Shetland formed over 3 billion years. I'm an #actuallivingscientist and I #DressLikeAWoman while I'm doing it. pic.twitter.com/GZMQJ8cwlf - Steph Walker (@StephWalker91) 4 февраля 2017 г.

Hi, I'm Yusan, an #ActualLivingScientist studying what is the sexiest color for a poison frog! Oh and I also #DressLikeAWoman. pic.twitter.com/tTNXcmChbT - Yusan Yang (@yusan_yang) 3 февраля 2017 г.

Hi, my name is Amina and I'm an #actuallivingscientist. I study the effect of cortical proteins on cell division & cancer. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/n3xhDmDo46 - Amina Yonis (@IAmInAPlace) 4 февраля 2017 г.

Hi, I'm Catherine! I'm an #actuallivingscientist who studies how black widow spiders communicate using chemicals on their silk! pic.twitter.com/WoDZcvj7Kw - Catherine Scott (@Cataranea) 3 февраля 2017 г.

6 февраля 2017 года сообщалось, что австралийские ученые решили использовать спутниковые технологии для того, чтобы проследить за популяцией горбатых китов, которые оказались на грани вымирания еще с начала XX века.

Читайте также: Благодаря Ice Bucket Challenge ученые открыли новый ген

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.