В Приднестровье отвергли предоставление особого статуса

По словам главы непризнанного Приднестровья, курс на независимость с дальнейшим воссоединением с Россией он менять не станет

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отвергнул предложение премьер-министра Молдовы Павла Филипа перейти к обсуждению вопроса о предоставлении Приднестровскому региону специального статуса в составе единого молдавского государства. Об этом сообщает Укринформ.

"Политические вопрос неуместны на сегодняшний день. Есть масса проблем, нуждающихся в первоочередном решении. Народ высказался еще в 2006 году на референдуме о независимости Приднестровья с дальнейшим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", - заявил Красносельский.

Ранее Филип заявил, что Молдова готова перейти в 2017 году к обсуждению ряда политических вопросов, в том числе - о предоставлении Приднестровью особого статуса в составе единой Молдовы. Он также категорически отверг идею федерализации Молдовы.

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