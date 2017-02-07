Ведущий Fox News не будет извиняться за слова об "убийце" Путине

Журналист американского телеканала не намерен приносить извинения за высказывания в адрес президента РФ

Ведущий американского телеканала Fox News, журналист Билл О'Райли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает Би-би-си.

"Я работаю над этим извинением, но оно может занять некоторое время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе... 2023 года", - пошутил журналист.

Ранее во время интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Рейли заявил: "Но Путин - убийца", - на что Трамп ответил: "Убийц много. У нас много убийц. Вы что думаете? Наша страна такая невинная?".

За это высказывания американский журналист подвергся критике со стороны Кремля, который заявил, что "подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительны".

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