Под Дамаском казнили тысячи человек - Amnesty International

По подсчетам правозащитников, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная

Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском, передает Би-би-си.

Как утверждают правозащитники, по их подсчетам, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная. Такие выводы были сделаны на основании показаний бывших сотрудников администрации тюрьмы и свидетельств бывших заключенных.

"Трудно себе представить, чтобы столь масштабная и систематическая деятельность не была санкционирована высшими должностными лицами правительства Сирии", - подчеркивают авторы доклада.

"С декабря 2015 по декабрь 2016 года Amnesty International изучала характер, регламент и масштаб нарушений, совершенных в военной тюрьме Сайедная. В ходе своего исследования организация взяла интервью у 31 человека, которые были заключенными в Сайедная, четырех сотрудников тюрьмы или охранников, ранее работавших в Сайедная, трех бывших сирийских судей, трех врачей, работавших в военном госпитале Тишрин, четырех сирийских адвокатов, 17 международных и сирийских экспертов по вопросу содержания под стражей в Сирии и 22 членов семей бывших и нынешних заключенных в Сайедная", - говорится в докладе.

"У Amnesty International нет доказательств проведения казней после декабря 2015 года. Однако задержанных до сих пор переводят в Сайедная, продолжаются "суды" в военно-полевом суде в Аль-Кабуне (район в Дамаске), и нет никаких оснований считать, что казни прекратились. Так что, скорее всего, с декабря 2015 года были казнены еще тысячи людей", - предполагают авторы доклада.

Правозащитники призывают международное сообщество провести "независимое и беспристрастное расследование внесудебных казней и методов истребления в военной тюрьме Сайедная".

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