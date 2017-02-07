Трамп - военным США: Пресса в Европе замалчивает о терактах

По мнению американского президента Дональда Трампа, у европейских СМИ "есть свои причины" не сообщать обо всех терактах на континенте

"Нечестная пресса" в Европе зачастую не сообщает о терактах на континенте. Такую мысль донес до высших военных чинов при посещении центрального командования армии США во Флориде американский президент Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на заявление главы государства пишет американская газета The Washington Post.

"Вы видели, что произошло в Париже и Ницце. Это происходит повсюду по Европе. Все дошло до такой точки, когда об этом уже даже не сообщается. И во многих случаях очень, очень нечестная пресса не хочет об этом сообщать", - сказал Трамп.

По его мнению, у таких СМИ "есть на то свои причины, и вы это понимаете".

О каких терактах упоминал президент США, какие СМИ замалчивают о них и почему, осталось неизвестным.

Читайте также: Две недели на должности: импичмента Трампа хотят 40% американцев

Трамп на встрече с высшим командованием Вооруженных сил США также заявил о том, что США вместе с союзниками победят террористическую организацию Исламское государство, но опять не стал вдаваться в детали.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.