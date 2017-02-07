Госдепартамент США "беспрецедентно" не проводит брифинги

Новые хозяева Белого дома обещают "вскоре" вернуть ежедневные брифинги департамента внешней политики США, которые не проводятся с инаугурации Трампа

Традиционные ежедневные брифинги для прессы в Госдепартаменте США проводить не будут; по крайней мере, это относится к текущей неделе - с 6 по 10 февраля. Об этом и.о. пресс-секретаря ведомства Марк Тонер сообщил агентству Голос Америки.

Беспрецедентная ситуация с перерывом и нерегулярными брифингами в Госдепе сохраняется со дня инаугурации президента Дональда Трампа.

В ведомстве обещают продолжить работу с представителями прессы в штатном режиме "в ближайшее время".

Агентство напоминает, что в последний раз пресс-атташе Госдепа Джон Кирби, назначенный администрацией Барака Обамы и контр-адмирал ВМС США в отставке, провел брифинг 19 января. Однако после инаугурации Трампа представители ведомства отвечают на запросы СМИ только по электронной почте или в личной беседе.

Брифинг Госдепартамента США является в Америке "наиболее важной платформой для обсуждения мировых дел", считает президент фирмы стратегических коммуникаций The Global Situation Room Бретт Брюэн. По словам бывшего американского дипломата, "если мы не выражаем наше мнение с трибуны, то зачастую наш голос не будет услышан в важных глобальных дискуссиях".

"Другие страны продолжают вести брифинги для прессы. Наши враги - такие, как, например, ИГ, - продолжают производить видеоконтент ежедневно. Америка должна оставаться в кадре - в этой борьбе за место в информационном пространстве", - отметил он.

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Ежедневные брифинги для прессы проводит пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, однако большая часть этого диалога с журналистами касается внутренней политики, тогда как брифинги Госдепа, как правило, посвящены вопросам международных кризисов.

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