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Страны западного Средиземноморья просят НАТО усилить присутствие

08.02.2017 00:24
Страны "южной четверки" заявили о новых рисках и отметили о традиционно слабом присутствии НАТО на юге Европы
Страны западного Средиземноморья просят НАТО усилить присутствие
Марии Долорес де Коспедаль (фото - EPA)

Министры обороны Франции, Италии, Португалии и Испании призвали увеличить присутствие НАТО в их регионе - западном Средиземноморье. Об этом сообщает Euraktiv.

По словам министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, страны "южной четверки" обратились с таким запросом, потому что сегодняшние риски, с которыми сталкивается Европа, отличаются от тех, которые были раньше, и исходят эти риски с разных источников.      

По словам Коспедаль, традиционно присутствие НАТО на юге Европы не слишком сильное.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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