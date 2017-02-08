Страны западного Средиземноморья просят НАТО усилить присутствие

Страны "южной четверки" заявили о новых рисках и отметили о традиционно слабом присутствии НАТО на юге Европы

Министры обороны Франции, Италии, Португалии и Испании призвали увеличить присутствие НАТО в их регионе - западном Средиземноморье. Об этом сообщает Euraktiv.



По словам министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, страны "южной четверки" обратились с таким запросом, потому что сегодняшние риски, с которыми сталкивается Европа, отличаются от тех, которые были раньше, и исходят эти риски с разных источников.



По словам Коспедаль, традиционно присутствие НАТО на юге Европы не слишком сильное.



В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

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