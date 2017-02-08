В Пакистане произошло землетрясение силой 6,3 балла

Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет. В 2013 году жертвами землетрясения в этом регионе стали более тысячи человек

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.



Сообщений о разрушениях пока нет.

Землетрясение произошло между портом Гвадар, которым управляет Китай, и пакистанским городом Пасни с населением 400 тыс человек.



Эпицентр был за 90 км от города Турбат на глубине 10 км.



В 2013 году жертвами землетрясения в Пакистане стали более 1200 человек.

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