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В Пакистане произошло землетрясение силой 6,3 балла

08.02.2017 02:48
Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет. В 2013 году жертвами землетрясения в этом регионе стали более тысячи человек
В Пакистане произошло землетрясение силой 6,3 балла
Фото: скриншот

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сообщений о разрушениях пока нет. 

Землетрясение произошло между портом Гвадар, которым управляет Китай, и пакистанским городом Пасни с населением 400 тыс человек.

Эпицентр был за 90 км от города Турбат на глубине 10 км. 

В 2013 году жертвами землетрясения в Пакистане стали более 1200 человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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