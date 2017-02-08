В Пакистане произошло землетрясение силой 6,3 балла
08.02.2017 02:48
Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет. В 2013 году жертвами землетрясения в этом регионе стали более тысячи человек
Фото: скриншот
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Сообщений о разрушениях пока нет.
Землетрясение произошло между портом Гвадар, которым управляет Китай, и пакистанским городом Пасни с населением 400 тыс человек.
Эпицентр был за 90 км от города Турбат на глубине 10 км.
В 2013 году жертвами землетрясения в Пакистане стали более 1200 человек.
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