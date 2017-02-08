Додон хочет провести трехсторонние переговоры с ЕС и Россией

Президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Есть Россия, есть ЕС, у нас есть соглашение о свободной торговле и с одной стороной, и с другой. Вот Россия - ЕС, у них какие-то взаимные санкции, но из-за этого страдаем мы, маленькая страна. Нас тянет то один в одну сторону, то один - в другую", - объяснил Додон.



Президент сказал, что Кишинев заинтересован в восстановлении стратегического партнерства с Москвой и одновременном сохранении хороших отношений с Брюсселем.



Додон высказал мнение, что за последние несколько лет его сограждане стали меньше доверять евроинтеграции, увидев, что она не приводит к улучшению их благосостояния.



"Очень часто эта помощь (Молдове - ред.) была геополитической. То есть молдавское правительство воровало деньги, не делало никаких реформ, качество жизни падало, но эти политики, которые прикрывались европейскими ценностями, европейскими флагами, шантажировали Брюссель и Запад: если вы нам не поможете, то придут русские. Русские танки, Путин, социалисты, Додон. И из-за этого они все эти годы давали деньги геополитически. Народ это видел, и доверие к ЕС, к европейской интеграции падало", - считает Додон.



Президент также считает возможным возвращение Приднестровья в состав Молдовы с особым статусом.



"Это нужно и ЕС, и России, и Соединенным Штатам, чтобы показать, что где-то можно договориться", - сказал Додон.

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