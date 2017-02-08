Трамп впервые поговорил с Эрдоганом: заверил в поддержке

Телефонный разговор длился 45 минут и в целом прошел в позитивном тоне, по информации турецких СМИ

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.



Трамп заверил, что "США поддерживают Турцию как стратегического партнера и союзника по НАТО".



Президент США также говорил, что две страны разделяют стремление к борьбе с терроризмом во всех его формах и поприветствовал вклад Турции в борьбу с ИГ.



Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники в Турции, разговор президентов длился 45 минут и прошел в положительном тоне.

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