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Минобороны РФ привело ПВО Москвы в высшую боевую готовность

08.02.2017 09:16
Личный состав дивизионов С-300, С-400 и Панцирь-С поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции
Минобороны РФ привело ПВО Москвы в высшую боевую готовность

В высшие степени боевой готовности приведены в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении.

Личный состав дивизионов С-300, С-400 и Панцирь-С поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы. 

7 февраля секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в последнее время РФ активизировала ввоз на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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