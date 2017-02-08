Папа осудил геноцид мусульман в Мьянме: Это наши братья и сестры
Мусульманское религиозное меньшинство Мьянмы, народ рохинджа, страдает от преследования со стороны властей Мьянмы. Об этом заявил Папа римский Франциск, пишет агентство Reuters.
"Они страдают годами, их пытают и убивают просто потому, что они хотят жить в согласии со своей культурой и мусульманской верой", - сказал он.
По словам Франциска, рохинджа "вышвыривают" из Мьянмы и "переселяют их с места на места".
"Это мирные люди. Они не христиане, но они хорошие люди, наши братья и сестры", - добавил глава Ватикана.
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Очередная вспышка насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года после того как армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за последние пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.
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Доклад AI характеризует происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия военных Мьянмы правозащитники назвали "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества". Доступ СМИ и сотрудникам гуманитарных организаций в регион запрещен.
С октября 2016-го около 65 тысяч рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш. Власти последнего всячески препятствуют проникновению беженцев на территорию страны и призывают правительство Мьянмы прекратить насилие. Рохинджа, которых насчитывается до 800 тысяч человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.
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