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Папа осудил геноцид мусульман в Мьянме: Это наши братья и сестры

08.02.2017 13:59
Мусульмане-рохинджа просто хотят жить мирно со своей верой и культурой, однако именно это не устраивает их угнетателей, заявил Франциск
Папа осудил геноцид мусульман в Мьянме: Это наши братья и сестры
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Мусульманское религиозное меньшинство Мьянмы, народ рохинджа, страдает от преследования со стороны властей Мьянмы. Об этом заявил Папа римский Франциск, пишет агентство Reuters

"Они страдают годами, их пытают и убивают просто потому, что они хотят жить в согласии со своей культурой и мусульманской верой", - сказал он.

По словам Франциска, рохинджа "вышвыривают" из Мьянмы и "переселяют их с места на места".

"Это мирные люди. Они не христиане, но они хорошие люди, наши братья и сестры", - добавил глава Ватикана.

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Очередная вспышка насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года после того как армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за последние пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.

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Доклад AI характеризует происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия военных Мьянмы правозащитники назвали "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества". Доступ СМИ и сотрудникам гуманитарных организаций в регион запрещен.

С октября 2016-го около 65 тысяч рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш. Власти последнего всячески препятствуют проникновению беженцев на территорию страны и призывают правительство Мьянмы прекратить насилие. Рохинджа, которых насчитывается до 800 тысяч человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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