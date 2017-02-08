Папа осудил геноцид мусульман в Мьянме: Это наши братья и сестры

Мусульмане-рохинджа просто хотят жить мирно со своей верой и культурой, однако именно это не устраивает их угнетателей, заявил Франциск

Мусульманское религиозное меньшинство Мьянмы, народ рохинджа, страдает от преследования со стороны властей Мьянмы. Об этом заявил Папа римский Франциск, пишет агентство Reuters.

"Они страдают годами, их пытают и убивают просто потому, что они хотят жить в согласии со своей культурой и мусульманской верой", - сказал он.



По словам Франциска, рохинджа "вышвыривают" из Мьянмы и "переселяют их с места на места".

"Это мирные люди. Они не христиане, но они хорошие люди, наши братья и сестры", - добавил глава Ватикана.

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Очередная вспышка насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года после того как армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за последние пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.

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Доклад AI характеризует происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия военных Мьянмы правозащитники назвали "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества". Доступ СМИ и сотрудникам гуманитарных организаций в регион запрещен.

С октября 2016-го около 65 тысяч рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш. Власти последнего всячески препятствуют проникновению беженцев на территорию страны и призывают правительство Мьянмы прекратить насилие. Рохинджа, которых насчитывается до 800 тысяч человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.

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