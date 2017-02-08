Трампу предлагают признать элитную часть армии Ирана террористами

Президенту США предложили признать Корпуса стражей исламской революции террористами

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение по квалификации элитной части вооруженных сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - как террористической организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

КСИР является на сегодняшний день самой мощной частью системы безопасности Ирана, которая также имеет контроль над крупными пакетами акций в экономике Ирана и огромное влияние в политической системе страны.

Агентство отмечает, что не видело этого документа, и сомневается, что президент Трамп станет его подписывать.

По мнению издания, признание КСИР террористической организацией может иметь потенциально дестабилизирующий эффект, в том числе спровоцировать дальнейшее разжигании региональных конфликтов.

В том числе, это может осложнить борьбу США против Исламского государства в Ираке, где шииты сражаются с этой джихадистской группой.

КСИР - элитное военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Официально является частью вооруженных сил Ирана.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против 13 физических лиц и 12 компаний в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты.

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