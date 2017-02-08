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В Сомали выборы президента проходили в авиационном ангаре

08.02.2017 21:50
Авиационный ангар на территории аэропорта Могадишо оказался самым безопасным местом в стране
В Сомали выборы президента проходили в авиационном ангаре
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед избран новым президентом страны. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов, сообщает ВВС.

В голосовании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Новый президент имеет два гражданства - сомалийское и американское.

Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся в усиленном режиме. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки Аш-Шабаб.

После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. Свидетели сообщают, что многие вооруженные люди стреляли в воздух.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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