В Сомали выборы президента проходили в авиационном ангаре

Авиационный ангар на территории аэропорта Могадишо оказался самым безопасным местом в стране

Бывший премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед избран новым президентом страны. Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов, сообщает ВВС.



В голосовании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.

Новый президент имеет два гражданства - сомалийское и американское.

Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся в усиленном режиме. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки Аш-Шабаб.

После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. Свидетели сообщают, что многие вооруженные люди стреляли в воздух.

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