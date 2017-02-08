Россию просят отказаться от чемпионата мира по биатлону

Международный союз биатлонистов предложил России отказаться от чемпионата мира по биатлону. Ответ от РФ ждут не позднее 24 февраля

Международный союз биатлонистов предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году.

Как пишет Би-би-си, такое предложение было сделано на внеочередном съезде Международного союза биатлонистов (IBU).

Ответ от России ждут не позднее 24 февраля. В случае, если российская сторона не согласится отказаться от чемпионата, его заберут в принудительном порядке, отмечает издание.

Некоторые члены IBU предлагали уже на внеочередном заседании вынести на голосование вопрос о лишении России чемпионата мира. Но в итоге было решено сначала попытаться договориться с РФ.

В министерстве спорта России заявили, что рассмотрят это предложение вместе с Союзом биатлонистов России и руководством Тюменской области. В ведомстве пообещали дать ответ в установленный срок.

На внеочередном съезде Международного союза биатлонистов также обсуждалась возможность ужесточения наказания за допинг и увеличение дисквалификации за его прием с четырех до восьми лет, однако оно было отклонено.

Все эти вопросы обсуждались на фоне подозрений в употреблении допинга, под которые попали некоторые спортсмены РФ. Ранее по той же причине Российский союз биатлонистов отказался от проведения этапа кубка мира по биатлону в Тюмени.

Решение было принято после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и начала расследования в отношении российских биатлонистов.

Ранее РФ уже лишилась права провести чемпионат мира по бобслею, который должен был проходить в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона (ФИБТ) пояснила, что проводить сейчас подобные соревнования в России было бы неразумно из-за угрозы бойкота.

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