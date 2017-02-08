Россию просят отказаться от чемпионата мира по биатлону
Международный союз биатлонистов предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году.
Как пишет Би-би-си, такое предложение было сделано на внеочередном съезде Международного союза биатлонистов (IBU).
Ответ от России ждут не позднее 24 февраля. В случае, если российская сторона не согласится отказаться от чемпионата, его заберут в принудительном порядке, отмечает издание.
Некоторые члены IBU предлагали уже на внеочередном заседании вынести на голосование вопрос о лишении России чемпионата мира. Но в итоге было решено сначала попытаться договориться с РФ.
В министерстве спорта России заявили, что рассмотрят это предложение вместе с Союзом биатлонистов России и руководством Тюменской области. В ведомстве пообещали дать ответ в установленный срок.
На внеочередном съезде Международного союза биатлонистов также обсуждалась возможность ужесточения наказания за допинг и увеличение дисквалификации за его прием с четырех до восьми лет, однако оно было отклонено.
Все эти вопросы обсуждались на фоне подозрений в употреблении допинга, под которые попали некоторые спортсмены РФ. Ранее по той же причине Российский союз биатлонистов отказался от проведения этапа кубка мира по биатлону в Тюмени.
Решение было принято после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и начала расследования в отношении российских биатлонистов.
Ранее РФ уже лишилась права провести чемпионат мира по бобслею, который должен был проходить в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона (ФИБТ) пояснила, что проводить сейчас подобные соревнования в России было бы неразумно из-за угрозы бойкота.
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