Молдова и Британия подпишут соглашение о свободной торговле
Республика Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с королевством Великобритания и Северной Ирландии. Детали будущего соглашения обсудили представитель Молдовы Адриану Канду и заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан. Об этом сообщается на сайте парламента Молдовы.
Встреча состоялась в ходе рабочего визита Канду в Великобританию.
Стороны обсудили инвестиционные возможности в Молдове, необходимость поддержания и увеличения товарооборота, в том числе после выхода Великобритании из ЕС.
8 февраля президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России.
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