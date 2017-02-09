Молдова и Британия подпишут соглашение о свободной торговле

В ходе обсуждения будущего соглашения стороны рассмотрели инвестиционные возможности в Молдове и необходимость поддержания и увеличения товарооборота

Республика Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с королевством Великобритания и Северной Ирландии. Детали будущего соглашения обсудили представитель Молдовы Адриану Канду и заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан. Об этом сообщается на сайте парламента Молдовы.

Встреча состоялась в ходе рабочего визита Канду в Великобританию.

Стороны обсудили инвестиционные возможности в Молдове, необходимость поддержания и увеличения товарооборота, в том числе после выхода Великобритании из ЕС.

8 февраля президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России.

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