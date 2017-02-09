Взрыв на заводе в США: есть жертвы
09.02.2017 02:57
Трое человек погибли, один - пропал без вести
Фото: скриншот видео
В результате взрыва на территории предприятия Packaging Corporation of America в западной части штата Луизиана (США) погибли по меньшей мере три человека. Еще несколько человек получили ранения, один - пропал без вести. Об этом сообщает телеканал ABCNews.
По словам местной полиции, на данный момент опасности повторного взрыва нет.
Причина взрыва устанавливается.
23 января в восточной части Лондона (в районе Хорнчерч) в многоквартирном доме прогремел взрыв.
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