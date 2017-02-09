Взрыв на заводе в США: есть жертвы

Трое человек погибли, один - пропал без вести

Фото: скриншот видео



По словам местной полиции, на данный момент опасности повторного взрыва нет.

Причина взрыва устанавливается.

23 января в восточной части Лондона (в районе Хорнчерч) в многоквартирном доме прогремел взрыв.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. В результате взрыва на территории предприятия Packaging Corporation of America в западной части штата Луизиана (США) погибли по меньшей мере три человека. Еще несколько человек получили ранения, один - пропал без вести. Об этом сообщает телеканал ABCNews

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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