НАТО назначил руководителя своего офиса в Молдове

Офис Альянса в Кишиневе будет носить статус дипломатического ведомства

НАТО назначил руководителем своего офиса в Кишинева (Молдова) бывшего заместителя руководителя офиса Альянса в Грузии, латвийку Кристину Балейсите. Об этом сообщается на сайте парламента Молдовы.

Остальные сотрудники будут гражданскими лицами, а сам офис будет носить статус дипломатического ведомства.

Офис НАТО в Кишиневе планируют открыть в первой половине второго семестр 2017 года. Вероятнее всего это произойдет в апреле.

Как сообщалось ранее, президент Молдовы Игорь Додон предостерег НАТО от быстрого укрепления связей с его страной и выступил против планируемого открытия представительства альянса в Кишиневе.

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