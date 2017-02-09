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Соратник Ходорковского Кара-Мурза вышел из комы

09.02.2017 04:05
По словам адвоката, его подзащитный пришел в себя, однако состояние по-прежнему остается тяжелым
Соратник Ходорковского Кара-Мурза вышел из комы
Владимир Кара-Мурза (фото - facebook.com/vladimir.karamurza)

Координатор проекта Открытая Россия Владимир Кара-Мурза-младший вышел из комы. Говорить он пока не может. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров на своей странице в Facebook.

"Сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени Володя обходится без аппарата принудительной вентиляции легких, хотя полностью пока он не отключен. Огромное спасибо врачам!", - написал правозащитник.

Однако Прохоров отметил, что состояние Кара-Мурзы остается тяжелым.

2 февраля адвокат Вадим Прохоров сообщил о критическом состоянии Владимира Кара-Мурзы-младшего. 

Ранее пресс-секретарь бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен сообщила, что Кара-Мурза был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Она рассказала, что у него резко опустилось давление, после чего ему вызвали скорую.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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