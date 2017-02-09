Соратник Ходорковского Кара-Мурза вышел из комы
Координатор проекта Открытая Россия Владимир Кара-Мурза-младший вышел из комы. Говорить он пока не может. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров на своей странице в Facebook.
"Сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени Володя обходится без аппарата принудительной вентиляции легких, хотя полностью пока он не отключен. Огромное спасибо врачам!", - написал правозащитник.
Однако Прохоров отметил, что состояние Кара-Мурзы остается тяжелым.
2 февраля адвокат Вадим Прохоров сообщил о критическом состоянии Владимира Кара-Мурзы-младшего.
Ранее пресс-секретарь бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен сообщила, что Кара-Мурза был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Она рассказала, что у него резко опустилось давление, после чего ему вызвали скорую.
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