Палата общин Британии окончательно запустила Brexit

Законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122

Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 лиссабонского договора о порядке Великобритании из Европейского Союза. Об этом сообщает Би-би-си.

Законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122.

В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. Но ни одна из поправок не была принята.

Как сообщается, этот акт должен еще пройти обсуждение в палате лордов, но, по данным журналистов, с этим не должно возникнуть проблем.

Ожидается, что он будет окончательно одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта.

2 февраля Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним".

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