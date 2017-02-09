Конгрессмен США: Нет никакого морального равенства между США и РФ

Попытки перезагрузки отношений США и РФ, предпринимаемые Трампом, не слишком отличаются от тщетных попыток его предшественников, заявил Пол Райан

Между путинским государством-агрессором РФ и Соединенными Штатами - разительная разница, и президенту Дональду Трампу вряд ли удастся наладить отношения с Москвой. Такую мысль озвучил в интервью американскому каналу PBS спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан.

"Между Соединенными Штатами Америки и путинской Россией существует разительная разница", - передает его слова агентство Голос Америки .

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По мнению политика, подход Трампа к России по сути похож на подходы экс-президентов Джорджа Буша-младшегои Барака Обамы. При этом спикер напомнил о так называемой политике перезагрузки в отношениях с Москвой, которую пыталась проводить экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

"Мне кажется, то, что пытается сделать президент, не слишком отличается от того, как вели себя с Россией предыдущие два президента. Не думаю, что это сработает... Логично, почему они этого хотят. Есть случаи, когда наши интересы совпадают с российскими, а есть случаи, когда нет", - отметил он.

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Также, комментируя недавние высказывания Трампа в защиту президента РФ Владимира Путина, Райан акцентировал внимание на том, что между США и Россией нет никакой "моральной эквивалентности".

"Я не считаю, что здесь есть хоть какая-то моральная эквивалентность. Я просто не согласен с такой идеей", - сказал конгрессмен.

27 января 2017 года сообщалось, что, по данным СМИ, команда президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о возможном снятии (или смягчении) санкций с России в одностороннем порядке. 8 февраля в ответ на действия администрации Трампа шестеро сенаторов внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против РФ.

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