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Кандидат Трампа в Верховный суд критикует его за нападки на судью

09.02.2017 09:17
Некоторые заявления президента США Дональда Трампа в Твиттере просто обескураживают, отметил претендент на мантию члена Верховного суда Нил Горсач
Кандидат Трампа в Верховный суд критикует его за нападки на судью
Нил Горсач и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Кандидат в члены Верховного суда США Нил Горсач, которого на эту должность выдвинул президент Дональд Трамп, раскритиковал последнего за его сообщения в микроблоге Twitter. Об этом со ссылкой на заявление Горсача сообщает служба Би-би-си.

Речь идет о твитах, в которых американский президент резко раскритиковал наложившего запрет на скандальный иммиграционный указ Трампа судью Джеймса Робарта, назвал его "так называемым судьей" и заявил, что возможные будущие атаки террористов в США будут "на его совести".

"Я просто не могу поверить, что этот судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди (иммигранты, - ред.) текут рекой. Плохо!", - заявил Трамп.

Горсач, который 1 февраля был номинирован Трампом в Верховный суд, назвал нападки президента на судью "деморализующими и обескураживающими".

Как отмечает агентство, 49-летний Горсач известен консервативными взглядами.

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5 февраля 2017 года апелляционный суд США отклонил запрос Белого дома, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в Штаты гражданам семи исламских стран. Решение поставить указ на паузу было принято федеральным судом 4 февраля. Документ, изданный 29 января, сочли антиконституционным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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