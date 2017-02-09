Чехия увеличила квоту на сотрудников из Украины в два раза

В Чехии ежегодно устанавливалась квота на 3800 работников из Украины

В Чехии правительство приняло решение увеличить количество квот для местных компаний относительно приема украинцев на работу в два раза. Об этом сообщает Novinky.

Министр промышленности Ян Младек сказал, что Чехия выдаст больше разрешений на работу украинцам.

"Правительство решило удовлетворить просьбу бизнеса, рабочих карт будет выпустят немного больше. Выдача карт не прекратится после пяти тысяч, как это изначально предлагалось", - отметил он.

Отметим, что в Чехии ежегодно устанавливалась квота на 3800 работников.

МИД Чехии увеличит квоту для приема заявок в два раза на получение разрешений.

Профсоюзы считают, что бизнес хочет нанимать больше украинцев из-за того, что заинтересован в получении дешевой рабочей силы.

8 февраля сообщалось, что чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма рабочей силы из Украины.

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