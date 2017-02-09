Трамп направил главе КНР письмо: надеется на сотрудничество

В Китае ответили, что отношения между Соединенными Штатами и КНР "не имеют альтернативы"

Президент США Дональд Трамп написал председателю Китая Си Цзиньпину письмо, в котором указал, что надеется на сотрудничество и развитие отношений. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщил 8 февраля Белый дом, Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления по случаю инаугурации 45-го президента США и пожелал китайскому народу процветания в Новом году, который по китайскому календарю наступил в этом месяце.

"Президент Трамп заявил, что он надеется на сотрудничество с президентом Си Цзиньпином для развития конструктивных отношений, которые принесут пользу как Соединенным Штатам, так и Китаю", - говорится в сообщении Белого дома.

Китай заявил 9 февраля, что он придает большое значение китайско-американским связям и подтвердил получение письма от Трампа.

На ежедневной пресс-конференции в Пекине представитель министерства иностранных дел Лю Кан сказал, что сотрудничество между двумя странами не имеет альтернативы.

Во время своей предвыборной кампании и уже после выборов Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости сокращения "односторонней" торговли с Китаем. Трамп также критиковал экономическую политику Китая.

6 февраля 2017 года сообщалось, что Китай протестует против санкций, введенных Соединенными штатами против китайских компаний в рамках расширения санкций в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты.

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