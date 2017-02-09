Взрыв на АЭС во Франции: есть раненые, причины неизвестны

По предварительной информации, несколько человек в машинном зале получили ранения, на станции работают пожарные и медики

На северо-западе Франции произошел взрыв на атомной электростанции "Фламанвиль". Об этом сообщает местное издание Ouest France.

По данным источника, инцидент случился около 09:00 утра по киевскому времени, после этого в помещении вспыхнул пожар, который "немедленно был потушен".

Сотрудники АЭС из компании-оператора EDF утверждают, что взрыв произошел в машинном зале, однако вне зоны ядерного реактора №1. Энергоблок с заглушенным реактором на время ремонта и расследования отключен от сети.

По предварительным данным, несколько человек получили ранения, на станции работают пожарные и медики.

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Иллюстрация: ouest-france.fr

Французские власти утверждают, что риска ядерного загрязнения нет и экстренных мероприятий по защите от радиации не предпринимают.

О том, что стало причиной взрыва, не сообщается.

АЭС Фламанвиль - действующая атомная электростанция на северо-западе Франции в регионе Нижняя Нормандия, расположена на полуострове Котантен на берегу пролива Ла-Манш. В состав АЭС входит два энергоблока, на которых установлены реакторы с водой под давлением. Электрическая мощность каждого реактора - 1300 МВт. АЭС вырабатывает около 4% всей потребляемой электроэнергии во Франции.

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В прошлом году Берлин потребовал от Парижа закрыть АЭС Фессенхайм на фоне слухов о срочной заглушке реактора в 2014-м, которая якобы была "аварийной" и "гораздо серьезнее", чем сообщалось в официальной сводке. Соседи Франции также обеспокоены состоянием других французских АЭС - в Каттеноме на границе с Бельгией, Люксембургом и Германией, и Бюже в центрально-восточном регионе страны.

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