В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Полиция задержала алжирца и нигерийца, их подозревают в планировании террористической атаки

В немецком городе Геттинген в ходе спецоперации полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает DW.

"Накануне проведения операции становилось все больше свидетельств, указывавших на возможные конкретные планы местных радикальных исламистов совершить террористическую атаку", - заявил глава полицейского управления Геттингена Уве Люриг.

В ходе обысков на 12 объектах, в которых участвовали 450 полицейских, были задержаны граждане Алжира и Нигерии.

По данным правоохранительных органов, оба подозреваемых уже долгое время проживают в Германии со своими семьями и являются салафитами (сторонники реакционного течения в исламе, - ред.).

23 декабря сообщалось, что полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта.

9 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. Теракт унес жизни 12 человек, еще почти 50 пострадали.

В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика, выходца из Пакистана. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Позже полиция отпустила мужчину. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.

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