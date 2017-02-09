Восемь стран компенсируют противодействие Трампа абортам

23 января Трамп запретил государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами

Восемь стран присоединились к инициативе по сбору миллионов долларов для компенсации последствий, вызванных запретом президента США Дональда Трампа на финансирование неправительственных компаний, предоставляющих информацию об абортах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя премьер-министра Швеции Изабеллу Ловин.

По ее словам, в Брюсселе 2 марта пройдет конференция, которая даст толчок инициативе финансирования неправительственных организаций, чьи проекты по планированию семьи могут быть затронуты решением Трампа.

Швеция, Дания, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Канада и Кабо-Верде поддержали эту инициативу, сказала Ловин.

23 января Трамп вернул отмененный Бараком Обамой запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами.

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