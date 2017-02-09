В Румынии министр юстиции уходит в отставку из-за протестов
Массовые акции протеста побудили министра юстиции Румынии Флорина Йордаке сложить свои полномочия. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
"Я решил предложить свою отставку", - сказал Йордаке.
Именно министр Йордаке продвигал противоречивое постановление правительства, которое предусматривало амнистию и декриминализацию некоторых коррупционных деяний должностных лиц.
Как сообщает издание, правительство Румынии в воскресенье, 5 февраля, отменило декрет, которым смягчало антикоррупционное законодательство.
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29 января в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.
1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($47800). В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения.
В ответ на действия правительства около 300 тысяч граждан вышли на протест уже по всей Румынии.
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