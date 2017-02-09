В Румынии министр юстиции уходит в отставку из-за протестов

29 января в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.

1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($47800). В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения.

В ответ на действия правительства около 300 тысяч граждан вышли на протест уже по всей Румынии.

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