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В Румынии министр юстиции уходит в отставку из-за протестов

09.02.2017 17:25
Министр юстиции Румынии считается инициатором скандального постановления правительства по смягчению антикоррупционного законодательства
В Румынии министр юстиции уходит в отставку из-за протестов
Фото: EPA

Массовые акции протеста побудили министра юстиции Румынии Флорина Йордаке сложить свои полномочия. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на  агентство AFP.

"Я решил предложить свою отставку", - сказал Йордаке.

Именно министр Йордаке продвигал противоречивое постановление правительства, которое предусматривало амнистию и декриминализацию некоторых коррупционных деяний должностных лиц.

Как сообщает издание, правительство Румынии в воскресенье, 5 февраля, отменило декрет, которым смягчало антикоррупционное законодательство.

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29 января в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.

1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($47800). В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения.

В ответ на действия правительства около 300 тысяч граждан вышли на протест уже по всей Румынии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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