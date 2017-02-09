Генштаб РФ: Авиаудар по турецким военным был непреднамеренным

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению в районе города Эль-Баб позиций боевиков ИГ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что авиаудар по турецким военнослужащим в сирийской провинции Алеппо был непреднамеренным. Об этом он сказал в разговоре с генералом армии Турции Хулуси Акару, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих, действовавших в районе города Эль-Баб, в результате непреднамеренного удара российского самолета. Российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению в районе города Эль-Баб позиций боевиков ИГ", - говорится в сообщении.

Сегодня Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.

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