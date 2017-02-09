Трамп решил расширить полномочия полиции

На официальной церемонии назначения генпрокурора Джеффа Сэшнса Трамп заявил, что США столкнулись с "угрозой роста преступности"

Президент США Дональд Трамп подписал три указа в сфере общественной безопасности, в том числе предоставив больше полномочий полиции. Об этом сообщает The Independent.

На официальной церемонии назначения генпрокурора Джеффа Сэшнса Трамп заявил, что тот будет иметь дело с преступностью и терроризмом. Он подчеркнул, что США столкнулись с "угрозой роста преступности", и что "ситуация улучшится очень скоро".

"Я направил в Департамент юстиции предложения по сокращению преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов" - сказал Трамп.

Вместе с тем, отмечает издание, ничего не было сделано, чтобы избежать смертей от рук полиции сотен людей.

В прошлом году 968 человек, по данным The Washington Post, погибли от рук сотрудников правоохранительных органов, более 130 - в 2017 году (согласно базе данных killedbypolice.net).

По случаю инаугурации Трампа в январе в США прошли массовые акции протеста, в Вашингтоне протестующие устроили столкновения с полицией, были арестованы 90 человек.

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