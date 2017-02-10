Военные самолеты США и Китая сблизились над Южно-Китайским морем
Американский военный самолет P-3C Orion опасно сблизился с китайским разведывательным самолетом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в оборонном ведомстве.
По словам одного из источников, китайским самолетом был KJ-200 военно-воздушных сил КНР.
Два самолета пролетели на расстоянии около 300 м друг от друга в общей зоне над спорным рифом Скарборо в Южно-Китайском море.
В тихоокеанском командовании ВВС США подтвердили инцидент и уточнили, что военный P-3C выполнял обычную операцию в соответствии с международным законодательством.
Один из чиновников отметил, что американскому самолету пришлось изменить курс, чтобы избежать столкновения.
Читайте также: Разведка США: РФ, Китай и терроризм - главные угрозы будущего
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.