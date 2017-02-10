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Военные самолеты США и Китая сблизились над Южно-Китайским морем

10.02.2017 03:25
Над Южно-Китайским морем произошло опасное сближение двух самолетов ВВС США и Китая - американский самолет изменил курс, чтоб избежать столкновения
Военные самолеты США и Китая сблизились над Южно-Китайским морем
Фото: planespotters.net

Американский военный самолет P-3C Orion опасно сблизился с китайским разведывательным самолетом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в оборонном ведомстве. 

По словам одного из источников, китайским самолетом был KJ-200 военно-воздушных сил КНР.

Два самолета пролетели на расстоянии около 300 м друг от друга в общей зоне над спорным рифом Скарборо в Южно-Китайском море.

В тихоокеанском командовании ВВС США подтвердили инцидент и уточнили, что военный P-3C выполнял обычную операцию в соответствии с международным законодательством. 

Один из чиновников отметил, что американскому самолету пришлось изменить курс, чтобы избежать столкновения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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