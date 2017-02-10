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Генпрокурор США призвал покончить с "миграционным беззаконием"

10.02.2017 05:27
Новый прокурор считает, что нужна такая система миграции, которая будет служить интересам народа США
Генпрокурор США призвал покончить с "миграционным беззаконием"
Джефф Сешнс (фото - EPA)

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс призвал положить конец ситуации с нелегальной миграцией, передает BBC.

"Мы должны покончить с беззаконием, которое угрожает общественной безопасности и отнимает заработки у американских трудящихся", - заявил Сешнс во время церемонии присяги в Белом доме.

Генпрокурор считает, что США нужна законная система иммиграции - такая, которая служит интересам народа Соединенных Штатов, уточнил он. 

"Это не неправильно, это не аморально, это не стыдно", - добавил Сешнс.

10 февраля Апелляционный суд США отклонил попытку президента Дональда Трампа восстановить силу указа, которым запрещается въезд в страну граждан семи мусульманских стран. 

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран. 4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие документа. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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