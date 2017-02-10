РФ отправляет в Европу уроженцев Чечни как агентов - СМИ

Россия якобы интегрирует агентов в мусульманские диаспоры европейских стран, чтобы следить за радикальными исламистами и критиками режима

В Европу из России под видом беженцев с фальшивыми документами отправлялись уроженцы Чечни, которые сейчас являются частью российской агентской сети за рубежом. Об этом говорится в документальном фильме "Холодная война Путина" телеканала ZDF, передает Deutsche Welle.

Об отправке беженцев под видом агентов телеканалу рассказал бывший высокопоставленный чиновник Федеральной службы безопасности. В фильме его представили Игорем, он покинул Россию.



Автор фильма Эгмонт Кох утверждает, что видел служебное удостоверение Игоря и имеет доказательства того, что он действительно работал в спецслужбе. В фильме лицо Игоря скрыто, его голос изменен. Решение покинуть Россию Игорь объясняет тем, что не хотел заниматься фабрикацией дел, в том числе против оппозиционеров.



По его словам, Россия отправляет своих агентов, чтобы интегрировать их в мусульманские диаспоры Германии, Франции и Великобритании и они могли "повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля".



Сотрудник ФСБ говорит, что эти агенты "следят за критиками режима и радикальными исламистами".



"О результатах было доложено президенту и он одобрил их", - сказал он.



Игорь рассказал, что лично участвовал в подготовке фальшивых документов, чтобы уроженцы Чечни могли поехать в Европу и просить там политическое убежище.

Читайте также: В Австрии задержаны 22 чеченца с оружием

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.